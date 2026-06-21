×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

15 yaşındaki çocuk düğünü kana buladı… Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Çivril#Silah Kazası#Gelin Alma Merasimi
15 yaşındaki çocuk düğünü kana buladı… Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 21:16

Çivril’in Kıralan Mahallesi’nde düğün sırasında meydana gelen olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli’ye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı


Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde düğün sırasında tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Denizli’ye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde düğün sırasında meydana gelen silah kazasında 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, gelin alma merasimi sırasında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyunda bulunan 15 yaşındaki S.Ş., gelinin evden çıkışı sırasında yanında bulunan tüfekle havaya ateş etmek istedi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların yerden sekmesi sonucu düğünde bulunan 11 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ve özel araçlarla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli’deki hastanelere sevk edildiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, tüfeği kullandığı belirtilen S.Ş. ifadesinin alınması amacıyla jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çivril#Silah Kazası#Gelin Alma Merasimi

BAKMADAN GEÇME!