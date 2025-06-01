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15 yaşındaki çocuk babasını öldürüp annesini ağır yaraladı

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#Elazığ#Çocuk#Anne
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 20:27

Elazığ'da 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı. Olayda güvenlik korucusu baba hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

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Olay, Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki K.K. ile ailesi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.K., güvenlik korucusu babası Gençosman K.'ya ait silahı alarak ateş etmeye başladı. Olayda baba Gençosman K. olay yerinde hayatını kaybederken, anne G.K. ise ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırılan anne G.K., ardından Elazığ'a sevk edildi. Hayatını kaybeden baba Gençosman K.'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

K.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Elazığ#Çocuk#Anne

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