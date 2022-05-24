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15 yaşındaki Görkem'i boğazından bıçaklayan erkek arkadaşı tutuklandı

#Kayseri#Melikgazi#Bıçaklı Saldırı
15 yaşındaki Görkemi boğazından bıçaklayan erkek arkadaşı tutuklandı

Kayseri'de, kız arkadaşı Görkem O.'yu (15) çıkan tartışmada boğazından, kendini de ayağından bıçakla yaralayan B.A. (15), tedavisinin ardından tutuklandı.

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Olay, geçen hafta cuma günü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan kız arkadaşı Görkem O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı Görkem O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Görkem O'nun sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

Hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen B.A. gözaltına alındı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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#Kayseri#Melikgazi#Bıçaklı Saldırı

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