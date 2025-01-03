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15 yaşındaki çocuğunu öldüren baba ve annesi tutuklandı

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#Adana#Tutuklama#Yüreğir
15 yaşındaki çocuğunu öldüren baba ve annesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 19:45

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürüdüğü oğlunu öldürüp yol kenarına atarak başkası öldürdü süsü verdiği öne sürülen baba ile olayı bilip yardım ettiği öne sürülen anne tutuklandı. Çocuğun ablası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolu kenarında 31 Aralık günü tabancayla kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki R.D.’nin ölümüyle ilgili baba M.D., anne S.D. ve abla E.D. gözaltına alındı. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu bu nedenle babası tarafından tabancayla evde öldürüldüğü daha sonra başkası öldürmüş süsü vermek için yol kenarına atıldığı öne sürüldü. Anne ve ablanın da olayı bildikleri, cinayete yardım ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan baba, anne ve abla sorguları tamamlandıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Baba M.D ve anne S.D tutuklanırken, abla E.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Tutuklama#Yüreğir

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