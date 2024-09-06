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15 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun midesinden çÄ±ktÄ±, görenler ÅŸaÅŸkÄ±na döndü... 2 saatli operasyonla çÄ±karÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kayseri#Çocuk#Mide
15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun midesinden Ã§Ä±ktÄ±, gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼... 2 saatli operasyonla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:54

Kayseri'de 15 yaÅŸÄ±ndaki erkek Ã§ocuÄŸunun midesinden, 2 saat sÃ¼ren operasyonla 4 metal tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ve 1 Ã§ivi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk, tedavisinin ardÄ±ndan tedavi edildi

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Kentte, bir aile Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mide ÅŸikayeti Ã¼zerine hastaneye baÅŸvurdu. Kayseri Åžehir Hastanesiâ€™nde yapÄ±lan incelemede Ã§ocuÄŸun midesinde 4 metal tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ve 1 Ã§ivi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kayseri Åžehir Hastanesi Ã‡ocuk Cerrahisi ve Ãœrolojisi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Mustafa Erman DÃ¶rterler ve ekibi tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren operasyonda Ã§ocuÄŸun midesindeki kaÅŸÄ±klar ve Ã§ivi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Erkek Ã§ocuÄŸu tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi.Â

15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun midesinden Ã§Ä±ktÄ±, gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼... 2 saatli operasyonla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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#Kayseri#Çocuk#Mide

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