15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun midesinden Ã§Ä±ktÄ±, gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼... 2 saatli operasyonla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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Kentte, bir aile Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mide ÅŸikayeti Ã¼zerine hastaneye baÅŸvurdu. Kayseri Åžehir Hastanesiâ€™nde yapÄ±lan incelemede Ã§ocuÄŸun midesinde 4 metal tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ve 1 Ã§ivi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kayseri Åžehir Hastanesi Ã‡ocuk Cerrahisi ve Ãœrolojisi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Mustafa Erman DÃ¶rterler ve ekibi tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren operasyonda Ã§ocuÄŸun midesindeki kaÅŸÄ±klar ve Ã§ivi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Erkek Ã§ocuÄŸu tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi.Â