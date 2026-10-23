15 yaşındaki çocuğu ağabeyinin borcu yüzünden vurmuşlar

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Olay, 19 Ekim’de saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünü dükkanına motosikletle giden 2 kişiden A.E.(17), kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu(15)’nu tabancayla başından vurdu.

Şüpheli, iş yerinden çıkıp kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurmuhammet Musaoğlu’nun, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.E.’nin Mersin’e kaçmak üzere hazırlık yaptığını tespit etti. Kaçış güzergahında araştırma yapan ekipler, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir adreste saklandığı belirlenen A.E.’yi, gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmada Nurmuhammet Musaoğlu’nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Şüphelinin, Musaoğlu’nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, A.E.’yi olay yerine götürüp, kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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