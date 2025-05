15 yaşındaki çocuğa darpta 1 tutuklama

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’de PTT şubesi önünde geçen pazar günü CHP İlçe Başkanlığı tarafından kurulan ‘Ekrem İmamoğlu ve Erken Seçim’ standında çalan ‘Kurtuluş Yok Tek Başına’ şarkısına eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C., oradan geçen 3 kişinin önce sözlü tacizine ardından fiziki saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbelerle gözünden yaralanan A.Ç.C. hastaneye kaldırılırken, saldırgan ve yanındaki 2 kişi olay yerinden kaçtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kimlikleri tespit edilen S.O., A.F.T. ve E.T. yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.O. ve E.T. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.F.T. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.