×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

15 yaşındaki çocuğa darpta 1 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Darp#Tutuklama
15 yaşındaki çocuğa darpta 1 tutuklama
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 07:00

15 yaşındaki A.Ç.C.'nin, Kadıköy’de geçen pazar günü CHP İlçe Başkanlığı tarafından kurulan standın önünde saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’de PTT şubesi önünde geçen pazar günü CHP İlçe Başkanlığı tarafından kurulan ‘Ekrem İmamoğlu ve Erken Seçim’ standında çalan ‘Kurtuluş Yok Tek Başına’ şarkısına eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C., oradan geçen 3 kişinin önce sözlü tacizine ardından fiziki saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbelerle gözünden yaralanan A.Ç.C. hastaneye kaldırılırken, saldırgan ve yanındaki 2 kişi olay yerinden kaçtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kimlikleri tespit edilen S.O., A.F.T. ve E.T. yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.O. ve E.T. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.F.T. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Darp#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!