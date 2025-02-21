'15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' suçlaması: 4 şüpheli tutuklandı

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Olay, 19 Şubat'ta Haliliye ilçesine bağlı kırsal Köse Mahallesi'nde meydana geldi. Sobalı köy odasında toplanan, yaşları 15-16 arasında değişen 5 çocuk, kendi yaşıtları olan bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından eve giden çocuğun durumu anlattığı annesi, jandarmaya şikayette bulundu. Bunun üzerine birbiriyle akraba 5 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan birinnin cep telefonunda da istismar sırasında çekilen görüntüler bulundu. Pedagog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Haliliye ilçemizde bir çocuk (15) ve ailesinin 19.02.2025 günü jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine, tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen şüpheli beş suça sürüklenen çocuktan dördü tutuklanmış, bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti başlatılmıştır. Ayrıca olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmekte olup, konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.