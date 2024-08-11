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15 yaşındaki anne cinsel istismarı anlattı... İğrenç olay ortaya çıktı! 16 yaşındaki sapık tutuklandı

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#Osmaniye#Cinsel İstismar#Polis
15 yaşındaki anne cinsel istismarı anlattı... İğrenç olay ortaya çıktı 16 yaşındaki sapık tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 17:43

Osmaniye'de mısır tarlasında erkek bebek bulundu. Bebek koruma altına alınırken, annesinin A.Ç. olduğu belirlendi. Cinsel istismara uğradığını anlatan 15 yaşındaki A.Ç.'nin ifadesi sonrası gözaltına alınan 16 yaşındaki İ.B.C., tutuklandı.

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Olay, 6 Ağustos'ta ilçedeki İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan ağlama sesi duyanlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelen ekipler, bir bebek ile karşılaştı. Sağlıklı olduğu belirlenen bebek, devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeğin annesinin 15 yaşındaki A.Ç. olduğunu belirledi.

CİNSEL İSTİSMAR ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan A.Ç., bebeğinin babasının kendisine cinsel istismarda bulunan 16 yaşındaki İ.B.C. olduğunu, korktuğu için oğlunu tarlaya bıraktığını söyledi. Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları tespit edilen M.Y. ve H.S.Y.'yi de gözaltına aldı.

15 yaşındaki anne cinsel istismarı anlattı... İğrenç olay ortaya çıktı 16 yaşındaki sapık tutuklandı

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16 YAŞINDAKİ SAPIK TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tümü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan İ.B.C. bu kez tutuklandı.

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#Osmaniye#Cinsel İstismar#Polis

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