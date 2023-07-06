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15 yaşında zorla evlendirilecekti! Koruma altına alındı

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#Niğde#Altunhisar#Soruşturma
15 yaşında zorla evlendirilecekti Koruma altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Zorla evlendirildiğini söyleyip yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö.’nün, damat adayı teyzesinin oğlu A.Ö. ile anne ve babalar gözaltına alındı. A.Ö. ise koruma altında.

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Niğde Altunhisar’da, A.Ö. (15), önceki gün zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi. Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'ye geldikleri belirlendi. Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. (21) ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

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Niğde Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin konunun takibi için ivedilikle görevlendirildiğini bildirdi.

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#Niğde#Altunhisar#Soruşturma

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