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15 yaşında evlendirilmek istenen kız çocuğu koruma altına alındı

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#Niğde#Altunhisar#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
15 yaşında evlendirilmek istenen kız çocuğu koruma altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 19:44

Niğde’de zorla evlendirildiğini söyleyerek yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., jandarma tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayınladı.

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Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde A.Ö., zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. Küçük kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinde alınarak koruma altına alındı.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken Niğde Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir" denildi. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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#Niğde#Altunhisar#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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