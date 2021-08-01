MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 yaşında baba katili oldu
GeriGündem 15 yaşında baba katili oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

15 yaşında baba katili oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 yaşında baba katili oldu

Kayseri'de 15 yaşındaki C.C. (15), annesiyle tartışan babası Cuma Ali C.’yi (42) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Cuma Ali C., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası annesini korumak isteyen C.C. adlı kızı, mutfaktan eline aldığı bıçakla babası Cuma Ali C.’yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Cuma Ali C.’nin öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı kızı C.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinin ardından Cuma Ali C.’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi