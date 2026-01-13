15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor: 'Zorbalığı Engelle' Projesi yeniden gündemde

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kullanımını da kapsayan torba yasa teklifinin ay sonuna kadar Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini açıkladı. Bakan Göktaş’ın açıklamaları, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.

“BU DÜZENLEME BİR ÇOCUK KORUMA KALKANI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, yapılacak düzenlemenin temel amacının sosyal medya platformlarına çocuklara yönelik daha güçlü sorumluluklar yüklemek olduğunu vurguladı.

Göktaş, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya platformları üzerinden hesap açılmamasını, zararlı içeriklere karşı etkili filtreleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu düzenleme bir çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülmeli” dedi.

Sosyal medyanın çocuklarda depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarına yol açabildiğine dikkat çeken Göktaş, bazı suç yapılarına sosyal medya üzerinden çocuklara ulaşıldığını da ifade etti.

Gündeme gelen düzenleme, TÜRGEV tarafından 2019 yılında başlatılan ve uzun süredir sahada ve dijital alanda sürdürülen “Zorbalığı Engelle” Projesi’ni yeniden öne çıkardı.

Proje, “Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı” kapsamında; çocuklar ve gençlerin dijital ortamlarda karşı karşıya kaldıkları şiddet ve nefret kültürüyle mücadele etmeyi hedefliyor.

TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı bünyesinde, Eğitim Politikaları ve Planlama Müdürlüğü ile Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında; akran zorbalığı ve siber zorbalık, dijital ortamlarda maruz kalınan riskler, koruyucu ve önleyici psikososyal yaklaşımlar başlıklarında kapsamlı saha çalışmaları hayata geçirildi.

2 BİN 515 KİŞİYE SAHADA DOĞRUDAN ULAŞILDI

Proje kapsamında bugüne kadar 1.813 öğrenciye yönelik yüz yüze psiko-eğitim programları uygulanırken, 625 kişiye kamuya açık seminerler verildi. Ayrıca 77 eğitimci, yönetici ve uzmana akran zorbalığını önleme ve müdahale eğitimleri düzenlendi.

Bu çalışmalarla sahada toplam 2.515 kişiye doğrudan ulaşıldı.

DİJİTALDE MİLYONLARA ULAŞAN FARKINDALIK

“Zorbalığı Engelle” Projesi, sahadaki çalışmalarını güçlü bir dijital altyapıyla destekledi. Proje kapsamında hazırlanan “Zorbalık Şimdi Çevrimiçi” tanıtım filmi 2,5 milyon, animasyon tanıtım filmi ise 2,4 milyon kez izlendi.

Toplamda 4,9 milyon video görüntülenmesine ulaşan proje, sosyal medya platformlarında 30 bine yakın takipçiyle çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdü.

Proje bünyesinde ayrıca çevrimiçi zorbalık rehberi, 5 modüllük e-öğrenme programı, chatbot yönlendirme sistemi ve “Büyüyenlerin Hikayeleri” adlı 9 bölümlük öğrenci podcast serisi de hayata geçirildi.

KAMU POLİTİKALARIYLA ÖRTÜŞEN UZUN SOLUKLU DENEYİM

Uzmanlar, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerinin yalnızca yasal sınırlamalarla değil, önceden başlatılmış ve süreklilik gösteren eğitim, farkındalık ve psikososyal destek çalışmalarıyla desteklenmesinin önemine dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, TÜRGEV’in 2019’dan bu yana sürdürdüğü “Zorbalığı Engelle” Projesi, çocukların dijital dünyada karşılaştıkları risklere karşı sahadan gelen deneyim ve ölçülebilir verilerle kamu politikalarına katkı sunan örnek çalışmalar arasında gösteriliyor.