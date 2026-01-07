15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis’te

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini söyledi.

Bakan Göktaş, “Çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir” dedi. Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına özellikle sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini söyledi. Birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını, Avustralya’nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlatan Göktaş, şunları söyledi:  

SEYİRCİ KALAMAYIZ

Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk ediyoruz.”

