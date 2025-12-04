15 yaş altına dijital fren... Sosyal medyaya ‘İngiltere modeli’ önerisi

Haberin Devamı

İngiltere ve Avustralya’daki en gelişmiş düzenlemeleri incelediklerini belirten Göktaş, “Bu düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz” dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda ‘Dijital Ortamda Çocukların Korunması’ başlıklı sunum yapan Göktaş, özetle şunları söyledi:

SİBER ZORBALIĞA MARUZLAR

“Araştırmalar, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6’sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğunu gösteriyor. Akran zannettikleri, yetişkinler olabiliyor veya farklı amaçlar taşıyabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne Örgütü’ne (DSÖ) göre, sosyal medya kullanımı ergenlerde depresyon riskini yüzde 35 artırıyor. UNICEF’e göre, 14-17 yaş arası gençlerin yüzde 46’sı, sosyal medya paylaşımları yüzünden kendini yetersiz hissediyor. Yine UNICEF’e göre, her üç çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Çocukların dikkatini darmadağın ediyor. Dikkat süresi, son on yılda yüzde 30 oranında azaldı. Çocuğun konuya odaklanma süresi sekiz saniyeyi geçmiyor. Sosyal Medya Çalışma Grubu’yla, zararlı içerikleri tespit ettik ve 2 bin 819 içerik hakkında işlem yaptık. Bazı platformlarda 18 yaşaltı çocukların zorbalık, şiddet, cinsel istismar, ensest, intihar ve madde bağımlılığı gibi ağır içeriklere hiçbir filtre olmadan maruz kaldığını tespit ettik. Türkiye’de, içeriklerle ilgili şikâyetlerini iletecek temsilcisi bulunmayan platformlara erişim engeli istedik. Avustralya’da 16 yaşaltı, Fransa’da 15, İtalya’da 14, Danimarka’da ve Belçika’da ise 13 yaşından küçük çocuklar ebeveyn izni olmadan hesap açamıyor. Veri ihlalleri, yasadışı veya zararlı içerikler için 7/24 erişilebilir, hızlı işleyen bir şikâyet mekanizmasının oluşturulmasını gerekli görüyoruz.”