15 ülkeden gelenler testten muaf

Sağlık Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıya göre, 15 Mayıs tarihinden itibaren Hong Kong özerk bölgesi ve Çin dahil 15 ülkeden Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmeyecek. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara imzasıyla İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı özetle şöyle:

“Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisinin ülkemizde kontrolüne yönelik, dünyadaki ve ülkemizdeki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilerek yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmemesi hususunda gereğini arz ederim.”

HİNDİSTAN'DAN GELEN İNGİLİZ VATANDAŞLARI NE OLACAK?

Sosyal medyada, Hong Kong özerk bölgesi ve 15 ülkeye uygulanacak PCR testi muafiyeti nedeniyle tartışma başladı. Kimi yorumlarda, felaket görüntülerinin yaşandığı Hindistan’dan ülkelerine dönecek olan İngiliz vatandaşlarının kendi ülkelerinde ceplerinden para vererek pahalı otellerde karantinada kalmak yerine, Türkiye’ye gelerek 10 gün ucuz tatil yapıp ülkelerine döndükleri iddiasına yer verildi. Sağlık Bakanlığı kaynakları ise PCR testinin belirtilen ülkeler dışında gelen herkese zorunlu olduğunu, bunun İngilizlere de geçerli olduğunu belirtti.

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