15 ülkede daha sandık kurulacak

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Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 15 yeni ülkede bulunan 21 yurtdışı temsilcilikte de sandık kurulmasına karar verildi. Bu ülkeler ve temsilciliklerde 11 bin 290 gurbetçi seçmen de oy kullanma imkânına kavuşacak. Yeni ülkelerle birlikte 75 ülke ve 156 temsilcilikte, Türk vatandaşları 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında sandığa gidip oy verebilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener dün kurul toplantısı sonrası yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: “2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde, 15 yeni ülkede daha sandık kurulmasının gereği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir. Ayrıca kurulumuz yapmış olduğu çalışmalarda sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarını belirlemiştir. Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.”

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6.5 MİLYON GURBETÇİ SEÇMEN

Yurtdışındaki yaklaşık 6.5 milyonu aşkın Türk vatandaşı bulundukları ülkelerdeki temsilciliklere giderek oy kullanacak. Seçim takvimine göre yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe günü başlayacak, 9 Mayıs Salı günü sona erecek. İlk tur cumhurbaşkanı seçiminde sonuç alınamazsa seçimin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. İkinci turda yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başlayacak,24 Mayıs’ta son bulacak. Oy pusulaları ağzı mühürlü çuvallarla sayım için Türkiye’ye gönderiliyor. Bu oylar konsolosluklardaki kilitli özel odalarda saklanıyor.