Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

#Niğde#FETÖ#Terör

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 6’ncı yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Haberin Devamı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarına ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Ziyaretçiler, Halisdemir’in kabri başında duygusal anlar yaşıyor.

15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

İzmir’den Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret için kente gelen Cevdet Güneş, “10 arkadaş şehidimizin kabrini ziyaret etmek için geldik.
15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
Buradaki hislerimi anlatmam mümkün değil. Konuşurken duygularıma hakim olamıyorum. Vatanını seven herkes eminim onun yerinde olmak isterdi.
15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
Bugün aynı şey yaşansa Türk halkı gözünü kırpmadan vatanı, bayrağı için can verir. Allah rahmet eylesin. Çok büyük fedakarlık yaptı. Ailesini düşünmeden, hiç gözünü kırpmadan vatanı için canını veren bir kahraman” dedi.
15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Gözden Kaçmasın

Cesaretin adı: ÖmerCesaretin adı: ÖmerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#FETÖ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği