15 Temmuz’un yıl dönümünde Mustafa Varank’tan Hüseyin Çelik anısı

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15 Temmuz sürecinde “Başdanışman” olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Mustafa Varank, “Tarihe not düşmek adına ben de bir anımızı paylaşayım.” girizgahıyla Hüseyin Çelik’i sert sözlerle eleştirdi.

Varank şunları söyledi:

"İlgili kişi bu aralar muhalif yayınların gözdesi haline gelen, hatta 15 Temmuz darbe girişimi hakkında "şaibeli" imasında bulunacak kadar sefilleşen Hüseyin Çelik. Dershanelerin kapatıldığı, Gezi olaylarının patlak verdiği, 17/25 Aralık kumpaslarının kurgulandığı, darbeye giden taşların döşendiği o dönemde, FETÖ ile her alanda mücadele ediyor, gerçek yüzlerini, münafıklıklarını ifşa ediyorduk."

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Varank, AK Parti çatısı altındaki Çelik’in kendilerini, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Melek Anne çok çok üzgün. Böyle devam ederseniz başınıza ne geleceği belli olmaz.” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

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HAK ETTİĞİ CEVABI ALDI



“Melek Anne” diye bahsedilen kişinin FETÖ’nün kasası firari Akın İpek’in annesi olduğunu hatırlatan Varank, “Elbette hak ettiği cevabı aldı ve biz yolumuzdan sapmadık. Bu meselenin hemen ardından önce bizzat Fethullah Gülen tarafından hedef gösterildik, telefonlarımız yasadışı dinlendi, montaj ses kayıtlarına eklendik, ardından da kumpas davalarının içine isimlerimiz serpiştirildi ve bizi mahkûm etmek istediler.” dedi.

FETÖ POSTACISI

Varank, şöyle devam etti:

"Evet, bugün muhalif ekranlarda demokrasi ve hukuk nutukları atan Hüseyin Çelik'in nasıl bir Akın İpek tasmalısı, nasıl bir FETÖ postacısı olduğunu, bugün de hıncının neyden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz. Milletimiz de bilsin."