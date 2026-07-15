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15 Temmuz'un şanlı mirası Pamukkale'de yaşatıldı

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#Mehmet Nuri Ersoy#15 Temmuz#15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü
15 Temmuzun şanlı mirası Pamukkalede yaşatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 22:29

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

15 Temmuzun şanlı mirası Pamukkalede yaşatıldı

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Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nin 15 Temmuz'un şanlı mirasını yaşatmak amacıyla kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldığını ifade eden Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"15 Temmuz; milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla; Dünya Mirası Pamukkale'yi ve Hierapolis Antik Kenti'ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

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#Mehmet Nuri Ersoy#15 Temmuz#15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü

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