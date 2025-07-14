×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

15 Temmuz’un 9. yılı ‘Zaferin Adı Türkiye’

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#Zaferin Adı Türkiye#FETÖ
15 Temmuz’un 9. yılı ‘Zaferin Adı Türkiye’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye o hain girişimi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ‘Zaferin Adı Türkiye’ temasıyla anacak.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yıl “Zaferin Adı Türkiye” temasıyla hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı halkın demokrasiye sahip çıkma iradesinin altı çizilecek. 16 Temmuz’da  Ankara’da düzenlenecek panelde, 15 Temmuz’un toplumsal, kurumsal ve hukuki boyutları ele alınacak.

GAZETECİLERE ÖZEL PROGRAM

14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da 81 ilden yerel medya temsilcileri ve 39 ülkeden 120 yabancı gazetecinin katılımıyla kapsamlı bir medya programı düzenlenecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve müzeler ziyaret edilecek. Türkiye’nin darbe karşısındaki duruşu dünya kamuoyuna anlatılacak.

Haberin Devamı

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK TRENİ

İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’un üç köprüsüne dev Türk bayrakları asılırken, İstanbul Havalimanı’nda “Zaferin Adı Türkiye” temalı bir sergi açıldı. Ayrıca, Ankara’dan hareket edecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ile ülke genelinde farkındalık oluşturulacak. Kamu kurumlarına ait led ekranlarda temaya özel görseller gösterilecek.

VİYANA’DAN NEW YORK’A

Yurtdışında ise Viyana, Berlin, Varşova, Saraybosna ve Tiran gibi şehirlerde paneller ve sergiler gerçekleştirilecek. New York ve Londra’nın işlek caddelerinde darbe girişimini anlatan içeriklerle donatılmış led ekranlı araçlar dolaştırılacak. “15/07 Şafak Vakti” filmi de uluslararası gösterimlere sunulacak.

19 BİNİN ÜZERİNDE ETKİNLİK

İletişim Başkanlığı’nın 15 Temmuz Proje Takip Sistemi’ne bu yıl rekor sayıda, 19 binin üzerinde etkinlik kaydedildi. Etkinliklerle 15 Temmuz’un unutulmaması, şehitlerin hatırasının yaşatılması ve milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığının pekiştirilmesi hedefleniyor.  

        

15 Temmuz’un 9. yılı ‘Zaferin Adı Türkiye’

  

İstanbul’da darbecilere karşı direnişin simge noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Türk bayrakları asıldı.

Haberin Devamı

Türk halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de sızan FETÖ üyelerinin darbe girişimine karşı canı pahasına karşı koyarken 253 şehit vermişti. Meydanlarda tanklara ve silahlara direnenlerden 2 bin 140 kişi de gazi olmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz#Zaferin Adı Türkiye#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!