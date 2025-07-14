15 Temmuz’un 9. yılı ‘Zaferin Adı Türkiye’

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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yıl “Zaferin Adı Türkiye” temasıyla hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı halkın demokrasiye sahip çıkma iradesinin altı çizilecek. 16 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek panelde, 15 Temmuz’un toplumsal, kurumsal ve hukuki boyutları ele alınacak.

GAZETECİLERE ÖZEL PROGRAM

14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da 81 ilden yerel medya temsilcileri ve 39 ülkeden 120 yabancı gazetecinin katılımıyla kapsamlı bir medya programı düzenlenecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve müzeler ziyaret edilecek. Türkiye’nin darbe karşısındaki duruşu dünya kamuoyuna anlatılacak.

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DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK TRENİ

İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’un üç köprüsüne dev Türk bayrakları asılırken, İstanbul Havalimanı’nda “Zaferin Adı Türkiye” temalı bir sergi açıldı. Ayrıca, Ankara’dan hareket edecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ile ülke genelinde farkındalık oluşturulacak. Kamu kurumlarına ait led ekranlarda temaya özel görseller gösterilecek.

VİYANA’DAN NEW YORK’A

Yurtdışında ise Viyana, Berlin, Varşova, Saraybosna ve Tiran gibi şehirlerde paneller ve sergiler gerçekleştirilecek. New York ve Londra’nın işlek caddelerinde darbe girişimini anlatan içeriklerle donatılmış led ekranlı araçlar dolaştırılacak. “15/07 Şafak Vakti” filmi de uluslararası gösterimlere sunulacak.

19 BİNİN ÜZERİNDE ETKİNLİK

İletişim Başkanlığı’nın 15 Temmuz Proje Takip Sistemi’ne bu yıl rekor sayıda, 19 binin üzerinde etkinlik kaydedildi. Etkinliklerle 15 Temmuz’un unutulmaması, şehitlerin hatırasının yaşatılması ve milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığının pekiştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul’da darbecilere karşı direnişin simge noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Türk bayrakları asıldı.

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Türk halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de sızan FETÖ üyelerinin darbe girişimine karşı canı pahasına karşı koyarken 253 şehit vermişti. Meydanlarda tanklara ve silahlara direnenlerden 2 bin 140 kişi de gazi olmuştu.