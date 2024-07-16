15 Temmuz’un 8’inci yılı... "85 milyon tek yumruğuz"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda özetle şunları kaydetti:

“15 Temmuz kıyamının 8’inci seneyi-devriyesinde, bu gazi mekânda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız, biriz, beraberiz, genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, o gece halkın meclisi olduğunu, milli iradenin temsilcisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletvekillerimiz, savaş uçaklarının sonik patlamaları ve tepelerine yağan bombalara aldıramadan korkusuzca görevlerini yerine getirmişlerdir. 104 yıl önce, yedi düvele direnerek galip gelen gazi meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin kuklalarına ‘dur’ demiştir. O gece ikinci kez gazilikle şereflenen Meclisimizin, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm değerli mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum.

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UTANÇLA HATIRLIYORUZ

Şüphesiz her toplumda kahramanlar gibi unutmayın, korkaklar da bulunur. Her millette, vatanını canından çok sevenler gibi, ruhlarını bir dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. 15 Temmuz’da ülkemiz içinde ve dışında, sayıları çok sınırlı da olsa, maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Tanklara selam duranları, darbecilere alkış tutanları, sala okuyan din görevlilerimize saldıranları ve FETÖ’cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz.

ACIMIZ DA ÖFKEMİZ DE TAZEDİR

Yurtdışındaki şarlatandan emir alarak, pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ’cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşi’lerini ne biz affedeceğiz, ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da, öfkemiz de tazedir. FETÖ’yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA ÖNCÜLÜK EDECEK

Birileri rahatsız olsa da, biz şuna yürekten inanıyoruz; Çanakkale ruhu nasıl bir asır boyunca milletimize rehberlik etmişse, 15 Temmuz ruhu da inşallah Türkiye Yüzyılı’nın inşasına öncülük edecektir. Cumhur İttifak’ı olarak bunu ayakta tutup, sürdüreceğiz. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine, Allah’ın izniyle gölge düşürmeyiz, leke sürdürmeyiz, kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz. Kimse kusura bakmasın ama adı, sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz’a laf söylüyorsa; hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan (sağda) ile selamlaştı.Mehter Takımı’nın konseriyle başlayan programda, Sanatçı Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten ve Mustafa Yıldızdoğan ile Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin eserler seslendirdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kuran-ı Kerim hediye etti.

15 TEMMUZ’UN İŞARET FİŞEĞİ ‘ONE MİNUTE’ SONRASI ATILDI

- 15 Temmuz’un işaret fişeği esasında bizim ‘one minute’ çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasına sağladığı güçlü destek, küresel siyonist lobiyi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti. Türkiye, dış siyasette bağımsız hareket etmeye başladıkça, bu odakların tedirginliği ayyuka çıktı.

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Önce 7 Şubat MİT krizi, ardından Gezi Olaylarıyla iktidarımızı alaşağı etmeye kalktılar. Akabinde 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle hükümetimize karşı hamle yaptılar. Yine bu arada farklı yöntemlerle rahatsızlıklarını ifşa ettiler. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca, 15 Temmuz’da son kozlarını oynadılar. Biz, milletimizle sırt sırta vererek işte bu sinsi planları yırtıp attık.

TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞANLARI DA GÖRDÜK

O gece iş başa düşünce ellerinde bayraklarıyla sokaklara koşanların yanı sıra ikbal peşinde koşanları da gördük. O gece çıplak elleriyle tanklara meydan okuyanlarla birlikte tankların arasından sıvışıp kaçanları da gördük. O gece hangi siyasi partiden olursa olsun tek yürek, tek bilek olanlarla birlikte milletimizin ezeli kardeşliğini dinamitlemeye çalışanları da gördük. O gece sabaha kadar milletimizin zaferi için dua edenlerle beraber darbecilerin galip gelmesini dört gözle bekleyenleri de gördük.