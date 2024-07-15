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MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan AkÃ§ayâ€™Ä±n CNN TÃœRK'teki konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

Uzun yÄ±llar boyunca gizli bir ÅŸekilde Ã¶rgÃ¼tlenmiÅŸ ancak kamuoyuna hizmet hareketi- cemaat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ altÄ±nda emperyalizmin uÅŸaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ TÃ¼rkiye Ã¼zerine emelleri olan Ã¼lkelerin uÅŸaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ,Â TÃ¼rkiyeâ€™yi topyekÃ»n ele geÃ§irme davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en son halkalarÄ±ndan birisidir 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimi.

BaÅŸta hedef TÃ¼rk devletinin tÃ¼m kurumlarÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bir darbe ile sonuÃ§landÄ±rma faaliyetidir.

O gÃ¼n Cuma gÃ¼nÃ¼ olduÄŸu iÃ§in Meclis kapalÄ±ydÄ±. GeÃ§ vakit on ikiye doÄŸru, o zamanki Meclis baÅŸkanÄ± Ä°smail Kahramanâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 100â€™e yakÄ±n vekilin katÄ±lÄ±mÄ± ile bir olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum gerÃ§ekleÅŸti.

Darbe giriÅŸimini haber alÄ±r almaz 22:00 civarÄ± ben hemen genel merkezimize gittim. Genel baÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. O saatlerde genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu darbeye karÅŸÄ± olduÄŸumuzu, devletin ve hÃ¼kÃ¼metin yanÄ±nda olduÄŸumuzu ifade eden ilk aÃ§Ä±klamasÄ± kamuoyuna dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Genel baÅŸkanÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde derhal Meclisâ€™e gitmemizi, TBMMâ€™ye sahip Ã§Ä±kmamÄ±zÄ± ve bu darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± ne gerekiyorsa her tÃ¼rlÃ¼ duruÅŸu gÃ¶stermemiz gerektiÄŸini talimat ettiler. Ankaraâ€™da bulunan vekillerin Meclisâ€™e gitmesini ilettik. 10 milletvekilimiz ile Meclisâ€™teki, oturumlarda yer aldÄ±k, ortak bildiriyi hazÄ±rladÄ±k.

BahÃ§eye dÃ¼ÅŸen bombayÄ± Ã§ok ÅŸiddetli sarsÄ±ntÄ± olarak hissettik. Hemen akabinde Meclis genel kuruluna yakÄ±n bir mesafede 2 bomba daha dÃ¼ÅŸtÃ¼. O esnada tek yÃ¼rek olmuÅŸtu TBMM. Bombalar dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra da bu atmosfer daha da yÃ¼kseldi. HiÃ§ kimsede tereddÃ¼t olmadan birlik ruhu iÃ§inde darbeye direnÃ§ gÃ¶stermek ve TBMMâ€™yi ele geÃ§irmelerini engel olmayÄ± ve milli iradeyi dÃ¼nyayÄ± duyurduk.Â

FETÃ–â€™cÃ¼ler 15 Temmuzâ€™da Meclis'i de hedef almÄ±ÅŸtÄ±. Eski pilotlar Hasan HÃ¼snÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä± ile UÄŸur UzunoÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± F-16'dan Meclis'e atÄ±lan bombayla 32 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.