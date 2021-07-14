15 Temmuz'un 5. yılında demokrasi çınarında açılış

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen, darbe girişiminin 5. yılında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’te anma programları yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın önce Meclis’teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma törenine katılacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuşma yapacak. Ardından Erdoğan’ın talimatıyla Beştepe’nin karşısına inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi hizmete girecek. Erdoğan’ın açacağı müzede, FETÖ’nün darbe girişimi, özel teknolojilerle anlatılacak. Müzede demokrasiyle halk arasındaki bağı sembolize eden 25 metrelik suni bir çınar ağacı da var.

MECLİS’TE ANMA

Erdoğan daha sonra Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakacak, şehitler için dua okuyacak. Erdoğan’ın tören alanında şehit yakınları ve gazilerin de aralarında olacağı yaklaşık 5 bin kişiye de hitap etmesi bekleniyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Meclis Genel Kurulu’nda özel oturum yapılmayacak. Ancak Meclis’teki anma programları demokrasi nöbetiyle cuma sabahına kadar devam edecek. Şentop, Meclis’teki anma töreninin ardından Şeref Holü’nde “5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz” sergisinin açılışını yapacak. Daha sonra TBMM Tören Salonu’nda “5. Yılında 15 Temmuz” konulu panel düzenlenecek. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın oturum başkanı olduğu panele Hürriyet Gazetesi Parlamento Muhabiri Rıza Özel’in de aralarında bulunduğu gazeteciler ve akademisyenler katılacak.

DEMOKRASİ NÖBETİ

Akşam saatlerinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde gençler, Demokrasi Nöbeti tutacak. TRT belgeselinin gösterileceği program kapsamında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in şehit edildiği saat 02.16’da, kırmızı beyaz renkte balonlar uçurulacak. Saat 02.32’de de Meclis’e bombanın atıldığı alana çelenk bırakılacak. Demokrasi Nöbeti, sabah saatlerinde şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.

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