15 Temmuz'un 4'üncü yılında siyasi partilere çağrı: ‘Gelin birlikte inşa edelim’

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü hainlerin bombalarına hedef olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ’cü hainlerin TBMM’yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir Meclis’tir. Bu Meclis sadece düşmanla değil, ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir Meclis’tir.

GÜÇLERİ YETSE KATLEDECEKLERDİ

Darbeciler yaptıkları işin gayet şuurundaydılar. Eğer güçleri yetseydi ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehretmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, bin yıllık vatanımızı müstevlilere bırakmaktan tereddüt etmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu’dan ve Avrupa’dan kazıyıp atmak, İslam’ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceklerinden emin olunuz. Hamdolsun Allah’ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi.

MALAZGİRT, ÇANAKKALE NEYSE...

Açık söylüyorum, Malazgirt’te ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. Kosova’da, Niğbolu’da ne olmuşsa o olmuştur. İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde ne olmuşsa 15 Temmuz’da o olmuştur. 15 Temmuz bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır.

SAMİMİ ÇAĞRIDA BULUNUYORUM

‘Önce Türkiye’ dediğimiz sürece bu Meclis’in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır. Söz konusu vatansa ve milletse gerisi teferruattır. O büyük destanın seneyi devriyesinde buradan samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum: Yüce Meclis’in çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla yanıp tutuşan herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. 2023 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim. Gelin Türkiye’yi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım. Bunu başardığımızda Allah’ın izniyle ülkemizin önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur.”

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE YÜRÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde beraberindeki şehit yakınları ve gazilerle Beştepe protokol kapısından anıta yürüdü. Törene Ankara’da ve İstanbul’da darbe girişimine karşı koyan en genç ve en yaşlı gazilerle, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli en kıdemli gaziler yer aldı. Erdoğan’a eşlik edenler arasında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın yanı sıra Muhammed Emin Birgören, Mine Özer, Hakkı Topuz, Cihangir Kaya, Davut Ala ve Kadriye Mirza isimli gaziler vardı.

İLK BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ YERDE

TBMM’deki tören, darbe girişimi gecesinde ilk bombanın düştüğü yerde yükselen ve yeni açılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şentop’un katıldığı törende CHP dışındaki partilerden liderler ve temsilciler de bulundu.

CHP PROTESTO ETTİ

HDP’yi temsilen Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, İYİ Parti’yi temsilen de Grup Başkanı Orhan Çakırlar Meclis’teki anmalara katıldı. Pandemi nedeniyle tüm vekiller çağrılmadı, 61 kişilik davetli listesi vardı. Tüm katılımcılar ve görevliler koronavirüs testi yaptırdı. CHP yönetimi, özel oturum yapılmamasına, zorunlu virüs testine ve milletvekillerinin davet edilmemesine tepki olarak törene katılmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı saatte Kocatepe Camisi’nde yazar Adalet Ağaoğlu’nun cenaze törenine gitti. Tüm katılımcıların maske kullandığı törende Erdoğan ve Şentop, anıttaki cam kubbeye karanfil bıraktı.

YABANCI GÜÇLERLE SÖZ BİRLİĞİ İHANETTİR

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndaki konuşmasında “Burada bir araya gelişimizin gayesi, 15 Temmuz hainliğine geçit vermeyen kararlılığın halen diri olduğunu ilan etmektir. Yabancı güçlerle söz ve işbirliği içinde olmak, onlarla ortak politikalar geliştirmek, bu vatanın hiçbir evladına yakışmaz. Bu olsa olsa ihanettir” dedi.

YENİDEN ZİNCİR VURMAYI DENEDİLER BAŞARAMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar” dediği Millete Sesleniş konuşmasında özetle şunları söyledi:

YENİLMEZ KAHRAMANLAR

“Milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destan sıradan darbe teşebbüsü bastırma hikayesi değildir. 15 Temmuz’u anlamak için milletimize diz çöktürme, devletimizi ele geçirme, ülkemizi parçalama gayretlerinin gerisindeki sinsi projeyi görmek gerekir. Milletimiz irfanıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren bu gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır.

15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. 15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz’da bir daha aynı felakete izin vermeyeceğini cümle aleme ilan etmiştir.

BERTARAF ETMEKTE KARARLIYIZ

FETÖ içeriden, PKK dışarıdan ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecekler. Ayasofya’da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttiysek, düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye çalıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak, terör örgütlerinin saldırılarını aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri kuşatma altına almaya çalışanların senaryolarını çok daha büyük vizyonları hayata geçirerek yırtıp atıyoruz. Bölgemizde pekçok devleti önce iç karışıklıkla sarsıp ardından işgal edenlere Türkiye’nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz. Milletimizin kendi içindeki görüş ayrılıklarına bakarak niyetlerini bozanlara cevabımızı konu vatanımız, ezanımız, bayrağımız olduğunda çelik bir yumruk olup tepelerine biniyoruz. Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye’nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki, daha bitmedi. Bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var.

‘DÜNYAYI DAR EDİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün şehit yakınları ile yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarına “Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz.” dedi. (ANKARA)