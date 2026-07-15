15 Temmuz'un 10'uncu yılında siyasilerden ortak mesaj: Milli irade teslim alınamaz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kabine üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında anma mesajları yayımladı.

Yayımlanan mesajlarda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletin canı pahasına ortaya koyduğu destansı direnişin önemine dikkat çekildi. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli birlik, beraberlik ve bağımsızlık mücadelesinin sarsılmaz bir iradeyle sürdürüleceği belirtildi.

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CEVDET YILMAZ: TARİHİMİZİN EN ŞANLI DİRENİŞLERİNDEN BİRİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, NSosyal hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz gecesinin, milletin ortaya koyduğu iradenin aradan geçen on yılda devletin gücüne, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün daha güçlü ve daha dirençli bir devlet ve vesayetçi anlayıştan kurtulmuş bir demokrasi olarak Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, terörün her türlüsünden arındırılmış bir geleceği inşa etme kararlılığını sürdürmektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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MECLİS BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’TAN 15 TEMMUZ MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında, "15 Temmuz 2016, aziz milletimizin hafızasına ihanetin karanlığıyla cesaretin aydınlığı arasında yaşanan ağır bir imtihan olarak kazınmıştır." dedi.

"O gece millet olma bilinci bir kez daha soyut bir fikir olmaktan çıktı; bu bilinç sokakta, meydanda, köprüde ve Meclis önünde can pahasına ortaya konan apaçık bir eyleme dönüştü." diyen Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı;

"O gece, inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla, kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz, milletimizin millî hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinde ikinci kez gazilik şerefini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açık tutulması ve tüm siyasi partilerden milletvekillerimizin aynı çatı altında yer alması, demokrasi tarihimizin müstesna sayfalarından biri olarak ayrıca kayda geçti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle aziz şehidlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. O gece tanklara, kurşunlara göğsünü siper eden, meydanları doldurup demokrasi destanı yazan milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böylesi bir ihanet gecesi yaşatmasın."

BAKAN GÜRLEK: DARBE GİRİŞİMİ EŞSİZ DİRENİŞLE BERTARAF EDİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik silahlı darbe girişimi; aziz milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu eşsiz direnişle bertaraf edildi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Gürlek, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik silahlı darbe girişimi, aziz milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu eşsiz direnişle bertaraf edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve kararlı liderliğiyle yaptığı tarihi çağrıya tereddüt etmeden icabet eden, vatanına ve milli iradeye sahip çıkmak için meydanları dolduran aziz milletimizin destansı mücadelesi, tarihin akışını değiştirdi. Milletimiz o gece; egemenliğinin kayıtsız ve şartsız kendisine ait olduğunu, millî iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm ihanet odaklarına bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz’un 10'uncu yıl dönümünde, devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğini hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, demokrasimizi daha da tahkim etmeye ve şehitlerimizin aziz emanetine sahip çıkmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz gecesi vatanına, bayrağına, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarken şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, o karanlık geceyi aydınlığa çeviren kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun."

BAKAN GÖKTAŞ: KAHRAMANLARIMIZIN HATIRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: MİLLETİMİZ, ŞANLI BİR DİRENİŞ DESTANI YAZMIŞTIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz, vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Birlik şiirinin "Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz" dizeleriyle paylaşım yaptı.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz; vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır. Bu topraklar uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

BAKAN KURUM: 15 TEMMUZ'DA TANKLAR MİLLİ İRADEYE YENİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı. O ihanet gecesinde devletinin ve milletinin istikbali için darbeci alçaklara direnen, vatanını müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim bu güzel ülkeye ve millete bir daha böyle imtihanlar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

DIŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN 15 TEMMUZ MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla bir mesaj yayınladı ve millet iradesinin hiçbir vesayet odağına teslim olmayacağını dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Bakan Fidan’ın 15 Temmuz mesajı şöyle:

“15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. FETÖ’nün hain darbe girişimi; Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, milletimizin eşsiz cesareti ve devletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Tankların, silahların ve tehditlerin millet iradesini susturabileceği yanılgısına kapılanlar, meydanlarda devletine sahip çıkan milyonların karşısında hezimete uğramıştır. O gece meydanlarda ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye üzerinde yapılan hesapları boşa çıkarmıştır. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve ülkemizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı mücadelemiz, bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı kararlılık ve tavizsiz anlayışla devam etmektedir. Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz’da vatanı uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.”

BAKAN BAYRAKTAR: EŞSİZ BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“15 Temmuz, istiklal ve istikbalimizin zaferi, milletimizce yazılan eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, o gece inancıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle tankların karşısına dikilen milyonlar bu vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Milletimizin o karanlık gecede gösterdiği destansı direniş ruhu, bugün Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık mücadelesine de en büyük gücü vermeye devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; bir hilal uğruna canlarını hiçe sayarak hainlere geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bu kahramanlık destanını asla unutmayacağız, unutturmayacağız.”

BAKAN BAK: ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 15 Temmuz mesajında, “Vurulup ömrünün ilkbaharında, şehâdete yürüyen kahraman gençlerimiz...15Temmuz gecesi; istiklâlini ve istikbalini korumak için tanklara, uçaklara, kurşunlara göğsünü siper eden gencecik evlatlarımızı, kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Emanetlerine kararlılıkla, sadakatle sahip çıkacağız. Unutmadık, unutturmayacağız!” ifadelerini kullandı.

BAKANI ÇİFTÇİ: HİÇBİR İHANET ŞEBEKESİNE BU TOPRAKLARDA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 yıl önce yapılan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin vatanına, ülkesine, devletine ve istiklaline sahip çıktığı destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini belirtti.

O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletin sarsılmaz iradesinin, bugün de devletin en büyük gücü ve bağımsızlığın en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve demokrasimizin bekası için aynı ruh ve inançla görevimizin başındayız. Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

BAKAN ERSOY: AZİZ MİLLETİMİZ, MİLLİ İRADEYE UZANAN HAİN ELLERE GEÇİT VERMEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 15 Temmuz dolasıyla sosyal medyada yayımladığın mesajında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihî çağrıya tereddütsüz karşılık veren aziz milletimiz, 15Temmuz gecesi millî iradeye uzanan hain ellere geçit vermedi. O gece ortaya konulan birlik, cesaret ve kararlılık, milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz'un hatırlattığı birlik ve beraberlik şuurunu daima muhafaza ederek millî iradeye aynı kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

BAKAN TEKİN: MİLLETİMİZİN SARSILMAZ İRADESİNİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, "Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir." dizelerini paylaşarak, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: HER BİR FERDİ KAHRAMANLAŞAN MİLLETİMİZİN DESTANIDIR 15 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz. O karanlık geceyi, hainlerin sinsi pusularını ve milletimizin o çelikten iradesini asla unutturmayacağız."

BAKAN KACIR: MİLLET İRADESİNİ HİÇBİR GÜÇ TESLİM ALAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, aziz milletimizin istiklaline, istikbaline ve iradesine sahip çıkmak için, tanklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz diriliş destanıdır. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu tarihi zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olarak hafızalara kazınmıştır. Vatanı, bayrağı ve ezanı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, fedakarlıklarıyla bu destanı ölümsüzleştiren gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

BAKAN YUMAKLI: KARANLIK VESAYET ODAKLARININ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLDÜĞÜ ŞANLI BİR DESTANDIR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil; aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara akın eden aziz milletimiz, namlunun ucuna, tankın paletine bedenini siper etmiş, şahlanmış yiğitler misali vatanına sahip çıkmıştır. Şehadetleriyle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

BAKAN BOLAT: EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI TAHKİM ETMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz ruhundan aldıkları güçle ekonomik bağımsızlığı daha da tahkim etmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin, ticaretin, ihracatın, girişimciliğin ve ekonomik kalkınmanın yüzyılı yapmak için azimle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin, Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine, ekonomisine ve geleceğine yöneltilmiş çok boyutlu işgal teşebbüsünü bertaraf ettiğini belirtti.

FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği kalkışmanın, Türkiye'nin yükselişini durdurarak ülkeyi yeniden vesayet odaklarının kontrolüne mahkum etmeyi amaçladığını belirten Bolat, milletin tarihe altın harflerle bir destan yazdığını vurguladı.

Bolat, 15 Temmuz'un, milli iradenin vesayet karşısındaki kesin zaferi olduğuna işaret ederek, "O gece kazanılan zafer, yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet hür yaşayacağının, bu milletin istiklalinden ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğinin de ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞ DÜNYAMIZ YATIRIM YAPMAYA DEVAM ETTİ"

Bolat, Türkiye'nin üretim gücü, yatırım ortamı, ihracatı, ticareti, finansal sistemi ve ekonomik bağımsızlığının da hain saldırının doğrudan hedefleri arasında olduğunun altını çizerek şunları ifade etti:

"Amaç, ekonomide güveni sarsmak, üretimi durdurmak, yatırımları sekteye uğratmak, uluslararası sermayeyi Türkiye'den uzaklaştırmak ve ülkemizin kalkınma yürüyüşünü kesintiye uğratmaktı. Türk lirası yalnızca bir hafta içinde yaklaşık yüzde 6,3 oranında değer kaybetti. 2008 küresel finans krizinden sonra döviz piyasalarında yaşanan en sert dalgalanmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Borsa İstanbul'da ilk işlem gününde BIST 100 Endeksi yaklaşık yüzde 7,1 geriledi. İlk üç haftada hisse senedi piyasalarından 617,3 milyon dolarlık yabancı sermaye çıkışı yaşandı. Türkiye'nin uluslararası risk göstergesi olan 5 yıllık CDS primi yaklaşık 220 baz puandan 275 baz puan seviyelerine yükseldi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları da dış finansman maliyetleri üzerinde ilave baskı oluşturdu."

Ekonomide oluşan belirsizliğin dış ticarete de yansıdığını belirten Bolat, Temmuz 2016'da ihracatın bir önceki aya göre yüzde 23,6 azalarak 10,3 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 23,8 azalarak 15,1 milyar dolara gerilediğini anımsattı.

Bolat, 2016'da turizm gelirlerinin yüzde 29,6 azalışla 26,5 milyar dolara, yabancı ziyaretçi sayısının da yüzde 24,6 düşüşle 31,4 milyon kişiye gerilediğini belirterek, "Türkiye ekonomisi 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 daralırken, işsizlik oranı yüze 10,9 seviyesine yükseldi." ifadesini kullandı.

Ekonomi kurumlarının eş güdümü ve finansal sistemin sağlam yapısıyla piyasaların çok kısa sürede yeniden istikrar kazandığına işaret eden Bolat, "Türk sanayicisi üretime ara vermedi, ihracatçımız siparişlerini aksatmadı, esnafımız kepenk kapatmadı, çiftçimiz üretmeye, iş dünyamız yatırım yapmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KORUDU"

Bolat, bugün Türkiye'nin üreten, ihraç eden, yatırım çeken, küresel ticarette etkinliğini artıran, bölgesinde ve dünyada sözü geçen, uluslararası krizleri yönetebilen güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, savunma sanayisinden enerjiye, teknolojiden lojistiğe, sanayiden ticarete kadar her alanda Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyen büyük bir ülke olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak bizler de 15 Temmuz ruhundan aldığımız güçle üretimi desteklemeye, ihracatımızı artırmaya, yatırım ortamını güçlendirmeye, ticaretimizi daha rekabetçi hale getirmeye ve ekonomik bağımsızlığımızı daha da tahkim etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin, ticaretin, ihracatın, girişimciliğin ve ekonomik kalkınmanın yüzyılı yapmak için azimle çalışıyoruz. O gece milletimiz, ekonomik bağımsızlığını, üretim gücünü ve Türkiye'nin geleceğini korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü kurumları, güçlü ekonomisi, üretim kabiliyeti, ihracat potansiyeli ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir."

BAKAN URALOĞLU: BAĞIMSIZLIK SEVDAMIZ EBEDİYEN SÜRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "İrade bizim, zafer bizim diyerek devleşen inancımız ve bağımsızlık sevdamız ebediyen sürecek, Türkiye Yüzyılı yarınlarımızda yükselecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl 10'uncu yılı idrak edilen 15 Temmuz'un önemine dikkati çeken Uraloğlu, aziz milletin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele ederek, tarihin altın harflerle yazılmış en büyük destanlarından birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uraloğlu, "İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla taçlandırılan 10'uncu yıl sadece bir yıl dönümü değil, Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının, tankların, tüfeklerin ve ihanetlerin karşısında iman dolu göğüslerin nasıl dimdik durduğunun bütün dünyaya bir kez daha haykırıldığı bir şahlanışın dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

O karanlık gecede, devletin bağrına sızan hain FETÖ mensuplarının milli iradeyi yok etmek istediğini ancak milletin meydanlarda, köprülerde ve sokaklarda "Yeter, söz milletindir" diyerek tarih yazdığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Tankların önüne yatan yiğitler, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlar vatan hainlerine geçit vermemiştir. O gece TÜRKSAT'ta canlarını feda eden Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yadediyoruz. Onların fedakarlığı sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz meydanlara akmış, darbe girişimi püskürtülmüş ve Türkiye’nin istikbali kurtarılmıştır."

"TÜRKİYE’Yİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ"

Uraloğlu, darbecilerin iletişim altyapısını çökertme planına karşı TÜRKSAT çalışanlarının gösterdiği destansı direnişle milletin haber akışını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Demir yollarımızda TCDD çalışanları tren seferlerini devam ettirerek vatandaşlarımızı meydanlara taşımış, kara yollarımızda ekiplerimiz yolları açık tutmuş ve kritik noktalara sabotajlara anında müdahale etmiştir. Bu fedakarlıklar, direnişin organize edilmesinde ve zaferin kazanılmasında çok önemli rol oynamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 15 Temmuz'un 10. yılında bir kez daha ilan ediyoruz ki bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Hain teşebbüslere bir daha asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında vatanı uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri anan Uraloğlu, "Bir daha böyle ihanetlerle karşılaşılmamasını temenni ediyorum. İrade Bizim, Zafer Bizim diyerek devleşen inancımız ve bağımsızlık sevdamız ebediyen sürecek, Türkiye Yüzyılı yarınlarımızda yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.

DEVLET BAHÇELİ: BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN SON HALKALARINDAN BİRİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından paylaşılan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasbedilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun."

AK PARTLİ EFKAN ALA: TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINDAN ALINMIŞTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır. Bu ihanet projesine direnirken şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

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