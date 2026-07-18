15 Temmuz’un 10. Yılında… Darbecilerin cezaları arttı

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davada mahkeme 224 sanıktan 178’ine ceza verirken 33 sanık da beraat etmişti. Mahkeme aralarında eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün de olduğu, ‘yurtta sulh konseyi’ üyesi 17 sanık için de 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bazı suçlar ve sanıklar yönünden verdiği bozma kararı sonrasında, aralarında eski Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi Akın Öztürk’ün de bulunduğu 139 sanığın yeniden yargılaması yaklaşık 1 yıldır sürüyordu. Yargılama dün tamamlandı.

65 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 28 MÜEBBET

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar da SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada daha önce son sözleri alınmayan bazı sanıklar son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme Yargıtay’ın ilamına uyararak, toplamda 65 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa müebbet hapis cezasına hükmederken, diğer sanıklara da çeşitli sürelerde hapis cezasına karar verdi.

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HÜKÜMLE TUTUKLANDILAR

Mahkeme “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan 4 sanığa müebbet, 3 sanığa “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme müebbet hapis cezası verdiği sanıklardan Murat Pekgüler ile 13 yıl 4 ay hapis cezası verdiği sanıklardan Okan Kurt’un hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.

CASUSLUKTAN DA CEZA

Mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emir subayı eski Yarbay Levent Türkan ile davanın sivil sanıkları Fatih Okutur ve Muhammet Uslu’ya daha önce beraat ettikleri “siyasal ve askeri casusluk” suçundan ceza verdi. Mahkeme, sivil sanıklar Okutur ve Uslu’ya takdir indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken, eski yarbay Levent Türkkan’a iyi hal indirimi yapmadan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

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KONSEY ÜYELERİNİN CEZALARI ARTTI

Mahkeme, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olan Ahmet Özçetin, Akın Öztürk, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç, Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer hakkında 15 Temmuz şehitleri İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı’ya yönelik “nitelikli kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 2’şer kez müebbet, bir kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 16’şar yıl hapis cezasına hükmetti. Bu sanıklara ilk yargılamada 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. 15 Temmuz şehitlerinden Yusuf Çelik’e karşı “bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme” suçundan ise 65 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık hakkında da müebbet hapis cezası çıktı.