‘15 Temmuz’u FETÖ mü yaptı’

Sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar hatırlatılan Soylu, kendilerinin terör örgütleriyle mücadele ettiklerini, FETÖ’nün “şeytani bir örgüt” olduğunu ve onunla da mücadeleyi sürdürdüklerini anlatarak, “15 Temmuz’u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz’u? 15 Temmuz’u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz bu kadar basit” diye konuştu.

“15 Temmuz’u FETÖ yapmadı ne demek?” sorusu üzerine Soylu, “FETÖ mü yaptı sadece diyorum. 24 saat içinde çıktım söyledim. ‘Nerede duruyor Fetö?’ dedim. (Amerika’da) Bitti. Beş bilinmeyenli bir denklem değil, yüksek matematik bilmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.