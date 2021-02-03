MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘15 Temmuz’u FETÖ mü yaptı’
GeriGündem ‘15 Temmuz’u FETÖ mü yaptı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘15 Temmuz’u FETÖ mü yaptı’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘15 Temmuz’u FETÖ mü yaptı’
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar hatırlatılan Soylu, kendilerinin terör örgütleriyle mücadele ettiklerini, FETÖ’nün “şeytani bir örgüt” olduğunu ve onunla da mücadeleyi sürdürdüklerini anlatarak, “15 Temmuz’u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz’u? 15 Temmuz’u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz bu kadar basit” diye konuştu.

“15 Temmuz’u FETÖ yapmadı ne demek?” sorusu üzerine Soylu, “FETÖ mü yaptı sadece diyorum. 24 saat içinde çıktım söyledim. ‘Nerede duruyor Fetö?’ dedim. (Amerika’da) Bitti. Beş bilinmeyenli bir denklem değil, yüksek matematik bilmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle