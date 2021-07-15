15 Temmuz'u anlamak için 15 kitap

24 SAAT: 15 TEMMUZ’UN KAMERA ARKASI

Hande Fırat, Doğan Kitap, 2016, 208 sayfa, 20.37 TL

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz’un simge isimlerinden biri; özellikle de gazetecilik açısından... Hafızalardan silinmeyecek bir kare: Hande Fırat, CNN Türk ekranında elinde tuttuğu cep telefonuyla FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlanıyor ve Erdoğan, ülkenin kaderini değiştirecek konuşmayı gerçekleştiriyor. Bir darbe kalkışması adeta bu bağlantının yarattığı güçle engelleniyor. Hande Fırat, bir haberci olarak yaşadığı ‘kritik’ 24 saati bu kitapta

anlatıyor.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ KAHRAMANLARI: AİLELERİ ŞEHİTLERİMİZİ ANLATIYOR

İpek İzci-İpek Özbey-Güliz Arslan, Hürriyet Kitap, 2016, 304 sayfa, 24 TL

15 Temmuz gecesi halk sokağa çıktı, tankların üstüne yürüdü. Türkiye, büyük bir demokrasi sınavı verdi, darbeyi önledi. O gece 241 kişi şehit oldu. Kimdi bu insanlar? Hangi duyguyla sokağa çıktılar? Ölümü nasıl göze aldılar? Tüm şehit ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine tek tek ulaşıldı. “Biz çok iyi bir aileydik” diyen eşler, psikolojik destek gören çocuklar, dimdik gururla gözyaşını saklayan babalar anlattı...



ASIRLIK GECE- BELGELER VE DELİLLER IŞIĞINDA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hüseyin Aydın, Turkuvaz Kitap, 2021, 424 sayfa, 50 TL

15 Temmuz’la ilgili en yeni ve kapsamlı kitaplardan biri. FETÖ’cüler böyle bir darbe girişimine neden kalkıştı? Darbe saati niye erkene alındı? Darbenin ilk saatlerinde Fetullah Gülen hangi sivil imamla görüştü? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım darbe olduğunu öğrendiklerinde ne konuştular, ne karar aldılar?.. Bunun gibi onlarca soruya yanıt veren kitap, darbe girişimi kapsamında gerçekleşen birçok olayı, deliller ve belgeler ışığında ele alıp aydınlatıyor.



KALKIŞMA-HABERCİLERİN KALEMİNDEN 15 TEMMUZ

Kolektif, Arel Kitap, 2016, 428 sayfa, 40 TL

102 habercinin kaleminden 15 Temmuz gecesi... Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 15 Temmuz’u en sıcak noktalarda yaşayan habercilerin yaşadıklarını ‘Kalkışma’da derledi. Bu haberler sırasında onlar neler yaşadı? Ekranda izlediklerinizin perde arkası canlı tanıklıklarla bu kitapta.



DARBEYE GEÇİT YOK: 15 TEMMUZ GECESİNİN EKSİKSİZ HİKÂYESİ

Abdulkadir Selvi, Doğan Kitap, 2017, 240 sayfa, 28.70 TL

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin o gece, gazeteci Hande Fırat’la birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la FaceTime üzerinden görüşerek yaptıkları CNN Türk yayını, darbenin seyrini değiştirmişti. Selvi, 15 Temmuz’un hikâyesini yazmak için birçok isimle görüştü, söyleşiler yaptı. Dava sürecinde hazırlanan iddianameleri ve eklerini inceleyerek dev bir yapbozun parçalarını bir araya getirdi.



KOD ADI MÜRTED: TANIKLAR, İFADELER VE BELGELER IŞIĞINDA 15 TEMMUZ

Saygı Öztürk, Doğan Kitap, 2016, 312 sayfa, 28.85 TL

Akıncı Üssü’nün eski adı Mürted’di. Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid ile Timur’un ordusu burada karşı karşıya gelmişti. Başlangıçta Yıldırım Bayezid’in yanında olan bazı komutanlar saf değiştirmiş ve bu da savaşın kaderini belirlemişti. Bayezid kendisini yarı yolda bırakan komutanlar için “mürted” demişti. Bunun anlamı açıktı: “Hainleri unutma!” Aradan yüzyıllar geçtikten sonra aynı yerde başka bir ihanet yaşandı. Araştırmacı gazeteci Saygı Öztürk, o ihanet gecesi yaşananları ve sonrasını tanıklıklar, ifadeler ve belgeler ışığında değerlendiriyor.



DARBENİN KAYIP SAATLERİ

Mete Yarar-Ceyhun Bozkurt, Destek Yayınları, 2016, 488 sayfa, 44 TL

15 Temmuz’a bir grubun tek başına basit bir darbe girişimi olarak değil Büyük Ortadoğu Projesi’nden etrafımızı saran terör örgütlerine geniş fotoğraftan bakan bir çalışma: “Biz bu kitapta 15 Temmuz gecesine nasıl geldiğimizi, o gecedeki kayıp saatleri ve sonrasında yaşanan süreci aktarma amacını taşıdık. (...) Olayların geçtiği yerleri adım adım gezdik, bilgi topladık, katilin eşkâlini tarif edecek sonuçlara ulaştık.”



15 TEMMUZ ÖNCESİ VE SONRASI

İlker Başbuğ, Doğan Kitap, 2016, 176 sayfa, 13.89 TL

15 Temmuz’un diğer darbelerden farkını ortaya koyan ve bu farktan yola çıkarak alınacak önlemlerin de farklı olması gerektiğini söyleyen İlker Başbuğ’un CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında söylediklerini içeren kitabı Ahmet Hakan şöyle tarif ediyor: “Bu kitabın 15 Temmuz konusunda aklı karışıklar için mükemmel bir kılavuz olacağına inanıyorum. Çünkü benim için öyle oldu.”



ASKER SİVİL İLİŞKİLERİ VE KUMPASTAN DARBEYE FETÖ

Yalçın Akdoğan, Alfa Yayınları, 2016, 310 sayfa, 29 TL

AK Parti’nin önemli isimlerinden Yalçın Akdoğan, kitabın ilk bölümünde asker-sivil ilişkileri ve o dönem yaşanan olaylara, ikinci bölümde FETÖ/PDY’nin nasıl bir örgüt olduğuna, üçüncü bölümdeyse AK Parti’ye karşı yürütülen psikolojik harekât ve Erdoğan’ın bu süreçteki liderliğine değiniyor.



15 TEMMUZ DARBE YARGILAMALARI-İDDİANAMELER VE KARARLAR

Kolektif, Anadolu Ajansı, 2020, 177 sayfa, 75 TL

Darbe yargılamalarını yakından takip edip kayıt altına alan Anadolu Ajansı’nın hazırladığı kitabın ilk bölümünde, örgütün kuruluşu ve yapısı anlatıldı. Sonraki bölümde sırasıyla darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü Davası, Genelkurmay Çatı Davası, İstanbul’daki Ana Darbe Girişimi Davası ve Muğla’da görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suikast Girişimi Davası’nın iddianameleri ile yargılama süreçleri, nesnel bakış açısıyla ele alındı. Son bölümde ise yargılamalara ilişkin hukukçu değerlendirmeleri var.



15 TEMMUZ: EN UZUN GECE

Eray Görgülü, Pusula Yayınevi, 2016, 135 sayfa, 25 TL

“O gece, Çanakkale’de şehit olan kardeşlerimizin ruhu, arı gibi geldi kalplerimize kondu” diyen inşaat işçisi Fehmi; hastanede ayağına bandaj yaptırıp tekrar sokağa koşan mobilyacı Fatih, bir daha yürüyemeyecek olsa da “Vatan sağ olsun” diyen öğretmen Derya... Bu kitapta işte o kahramanlar var.



15 TEMMUZ KARTAL YUVASININ İSTİLASI

Mehmet Şanver, İnkılap Kitabevi, 2018, 360 sayfa, 31 TL

Kızının düğününde esir alınmadan önce verdiği kritik emirlerle darbenin önlenmesinde önemli rol oynayan dönemin Hava Kuvvetleri’nin ikinci en kıdemli komutanı emekli Korgeneral Mehmet Şanver, 15 Temmuz’a gelinen süreçte TSK’da yaşananlara ve 15 Temmuz gecesine ışık tutuyor.



MİLLETİN ZAFERİ-15 TEMMUZ

Fahrettin Altun-Burhanettin Duran, Seta Yayınları, 2017, 280 sayfa, 30 TL

15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi ve de sosyolojik analizini yapmak sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça önemli. Bu niyetle ortaya çıkan ‘Milletin Zaferi: 15 Temmuz’, içerdiği makaleler ve arşivlik fotoğraflarla o geceyi ve sonrasında yaşananları anlamlandırmada kapsamlı bir analiz sunuyor.



KRİPTO-15 TEMMUZ DARBE GECESİ

Helin Şahin, Profil Kitap, 2017, 232 sayfa, 30 TL

Daha önce FETÖ ile ilgili ‘Bermuda/ Posta Kutusuna Düşen Darbe Planı’nı yazan gazeteci Helin Şahin, bu kitabında da örgütün karanlık kodlarını deşifre ediyor. Darbe girişiminin perde arkası ile örgütün TSK içine nasıl sızdığı resmi belgeler ve tanıklıklarla anlatılıyor; ‘15 Temmuz’un planı nerede ve nasıl yapıldı? Darbe girişimini MİT’e kim neden ihbar etti? Yurtta Sulh Konseyi nedir ve nasıl oluşturuldu?’ gibi pek çok soru yanıt buluyor.



BİR MİLLET DİRENİYOR-15 TEMMUZ TANIKLIKLARI

Cüneyt Özdemir-Kenan Taş, Doğan Kitap, 2016, 192 sayfa, 21.30 TL

Tanklar, tüfekler, OHAL’ler, sıkıyönetimler, yasaklar, işkenceler... Türkiye hepsini görmüştü ama tankların üstüne yürüyen kitleleri görmemişti. Tek silahları çocuklarına bırakmak istedikleri güvenli yarınlara duydukları inanç olan kitleler tankların üstüne yürüyordu. ‘Bir Millet Direniyor’, işte o kitleleri anlatıyor.







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