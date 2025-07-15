15 Temmuz’da üç şehit vermişti... Muzaffer anneye ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kızılcahamam’da bulunan Gülşen’in evine yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da eşlik etti. Muzaffer anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin’deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin’deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.





ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

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Şehit Lütfi Gülşen’in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Beştepe’ye yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehit olduğunu, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi. Gülşen, “Allah mekânlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için” dedi.