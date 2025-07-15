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15 Temmuz’da üç şehit vermişti... Muzaffer anneye ziyaret

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#15 Temmuz#Erdoğan#Muzaffer Gülşen
15 Temmuz’da üç şehit vermişti... Muzaffer anneye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen’i evinde ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kızılcahamam’da bulunan Gülşen’in evine yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da eşlik etti. Muzaffer anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin’deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin’deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

15 Temmuz’da üç şehit vermişti... Muzaffer anneye ziyaret


ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

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Şehit Lütfi Gülşen’in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Beştepe’ye yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehit olduğunu, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi. Gülşen, “Allah mekânlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için” dedi.

 

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#15 Temmuz#Erdoğan#Muzaffer Gülşen

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