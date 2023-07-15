15 Temmuz'da şehit olmuştu... Annesi: Acılarımız ilk günkü gibi taze

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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı Kübra Doğanay da şehit oldu. Şehit Doğanay'ın Kayseri'de yaşayan annesi Hikmet ve babası Harun Doğanay, kızlarının hatırasını yaşatıyor. Doğanay çifti, evin bir odasını kızlarının fotoğraflarıyla donattı.



Darbe girişiminde 3 çocuklarından 1'ini kaybeden anne Hikmet Doğanay, "15 Temmuz geldi. Acılarımız ilk günkü gibi taze. 'Yaralar kapanır' diyorlar ama yaralar hiç kapanmıyor. Aksine yaralar büyüyor. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Kızımız şehit olalı 7 yıl oldu, bu odayı onun için 'anı odası' olarak hazırladık. Gelen misafirlerimize odayı açıyoruz. Çocuklarımız ablalarına bakarak, onu örnek almaya çalışıyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Kızımız öğrencilere çok güzel örnek oluyor" diye konuştu.

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