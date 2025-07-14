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15 Temmuz’da kent içi raylı sistem hatları ücretsiz

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#Ücretsiz Raylı Sistem#Ankara İstanbul Ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
15 Temmuz’da kent içi raylı sistem hatları ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Ankara, İstanbul ve İzmir’de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

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 Uraloğlu, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi. Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.             

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#15 Temmuz#Ücretsiz Raylı Sistem#Ankara İstanbul Ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım

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