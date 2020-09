15 Temmuz’da da ‘Bizim çocuklar yine başardı’ demek için bekliyorlardı

12 Eylül Darbesi’nin 40’ıncı yılında ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) düzenlenen ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, vesayetin hiçbir oyunu meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir” dedi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

NİCE OYUNLAR YAŞADIK

“Şöyle dönüp 1950’den bugüne kadarki yakın tarihimize baktığımızda ülkemizin demokrasi tecrübesinin darbeler, cuntalar, vesayet lekeleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Milletimizin özgürlüğüne ve kalkınmasına engel olan siyaset mühendislikleri, toplum mühendislikleri, zorbalıklar, sinsi tuzaklar ve daha nice oyunlar yaşadık. Her darbe bir önceki darbenin eksikliklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, işte geçmişteki bu kirli ve kanlı senaryolarla da hesaplaşmıştır.

Yine o gece görülmüştür ki millet kıyama kalktığı zaman, darbecilerin tankı da topu da silahı da medyası da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor.

Türkiye bundan tam 40 yıl önce bir 12 Eylül sabahı gözlerini silahların gölgesi altında açmıştı. 12 Eylül darbesi kanlı, öylesine derin yaralara yer açmıştır ki nesiller boyu unutulması mümkün değildir.

Bugün herkes biliyor ki 12 Eylül darbesinden önce ülkenin siyasi kamplara bölünmesi, her gün onlarca insanın öldürülmesi gibi hadiselerin hiçbiri kendi tabii dinamiği içinde ortaya çıkmamıştır. Aynı şekilde ülkemizin 70 sente muhtaç diye hafızalara kazınan ekonomik çöküntüsü de darbeye giden yola özellikle döşenen taşlardan biridir. Darbe haberi Washington’a ulaştığında birilerinin ‘bizim çocuklar başardı’ demesi 12 Eylül’ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda bizim çocuklar başardı demek için bekliyordu.

SOSYAL ÇARPIKLIKLAR

Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde 12 Eylül’de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar ve sapkınlıklar vardır. Gençlerimizin sapkın hayat biçimlerine, ahlaksızlığa, lümpenliğe teşvik edilmesi 12 Eylül’ün mirasıdır. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül’den sonra eskisi kadar canlı olamadı.”

‘ASKERİ REJİM SOLU TASFİYE EDİP PKK’NIN ÖNÜNÜ AÇTI’

Erdoğan konuşmasında, “Türkiye’yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır” diyerek şöyle devam etti: “Askeri rejimin sol grupları sert bir şekilde tasfiye etmesinin amacının PKK’nın gelişip büyümesinin önündeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılıyor. Yine askeri rejimin, milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etmesinin FETÖ’nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz. PKK eliyle oluşturulan güvenlik kaygısı uzunca bir süre topyekün sistemi bloke etmenin gerekçesi olarak kullanıldı. Milletimizin adeta hayat damarları olan dini hassasiyetleri, kültürel birikimi, eğitim faaliyetleri FETÖ ve benzeri sapkın yapılar öne çıkartılarak lekelenmeye çalışıldı. 12 Eylül’ün Yunanistan’ın NATO ve AB’ye tam üyeliğinin yolunu açan kararlarının uluslararası etkilerini Doğu Akdeniz ve Ege’de bugün tüm ağırlığıyla yaşıyoruz. Üzerinde darbe veya vesayet gölgesi olmayan tek köklü değişim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişimizdir.”

‘MACRON, SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK’

Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’a da yanıt verdi. Erdoğan, “İsmini anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki ‘Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan’la sıkıntımız var’. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Yunanistan ve Fransa’ya da sert mesajlar verdi: “Bakınız güneyde koalisyon güçleriyle mücadelemiz var ve hemen şöyle bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışıyor. Nerede Suriye’de. Öbür tarafta bakıyorsunuz Libya’da karşımızda darbeci Hafter ve Wagner. Abu Dabi yönetiminin desteklediği Wagner silahlı güçleri var. Onların yanında bakıyorsunuz Fransa sürekli gündemde. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o, diyor ki ‘Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan’la sıkıntımız var’.

1 MİLYON İNSAN ÖLDÜRDÜNÜZ

Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca sana zaten bunu söyledim. Ama dinlemiyorsun. Bak senin tarih bilgin de yok dedim, sen Fransa’nın tarihini de bilmiyorsun. Türkiye’yle uğraşma. Afrika’nın tarihi adeta Fransa’nın tarihidir. Cezayir’de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda’da 800 bin insan öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Sen önce bunu öğren. Ben bunu bizzat kendisine söyledim. Biz ise bu Afrika’da bir insanın burnunu kanatmadık. Biz oralarda sadece acaba nasıl destek, nasıl yardım verebiliriz; bunları yaptık.

PETROL ve ALTIN İÇİN GİRMEK İSTİYOR

Bunlar Libya’ya da çok çektirdiler. Libya’da bunlar yüz binlerce insanı öldürdüler. Bunlar bize insanlık dersi verebilir mi? Şimdi gelmiş Libya’ya niye girmek istiyor, petrol için girmek istiyor. Afrika’nın diğer ülkelerine bunlar niye girmek istiyor? Elmas için, altın için, bakır için, krom için girmek istiyor. Seyahatlerimde hep Afrikalı liderler bunu bana anlatmışlardır.

AFRİKA’YA BİZ DESTEK VERDİK

Koronavirüs sürecinde 150’ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik. İnsanı ve vicdani bir görevdi. Biz onlardan daha zengin değildik ama verdik. Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek temasında oldukların ne yaptı; sen onu söyle.

YUNANİSTAN’A: YALNIZ KALIRSINIZ

Adalarda vesaire Yunanistan’ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? İşte bazı kendisine destekler vereceğini vaat edenlere güveniyor, onlarla beraber kalkıp adaların etrafında korvetlerle dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız. Yeri geldiği zaman komşu komşu diyorsunuz. O zaman komşuluğun hakkını ver, yanlış yollara girme.”

BAHÇELİ: 12 EYLÜL CİNAYETTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sempozyumdaki konuşmasında özetle şöyle dedi: “Yunanistan bugün Ege’de tahriklerine, gerilim politikalarına hız veriyorsa bunun geri planında 12 Eylül cuntası vardır. 12 Eylül zulümdür, rezalettir. 12 Eylül cuntasına bedel ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir. Zor ve metanetli olan 12 Eylül vesayetinin milli ve siyasi hafızadaki vahim sonuçları hâlâ mevcut. Belirsizliği kuşatan esrar perdesi kaldırıldıkça, aziz millet varlığı kutlu iradesine tartışma kabul etmez istikbaline sarıldıkça 12 Eylül’ün karanlık yönleri bütünüyle ortaya dökülmüştür. Darbe Türkiye’nin on yıllarını çalmıştır. Millet iradesi yalnızca Allah’ın himayesine girer, bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir.”

ŞENTOP: DARBELER DÖNEMİ KAPANDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuşmasında şu mesajı verdi: “Aslında seçimlerin yapıldığı, güya demokratik döneme geçtiğimizi düşündüğümüz dönemlerde de darbe düzeni bir şekilde varlığını sürdürmüştür. 2000’lere geldiğimizde, siyasetin inisiyatif alması, milletimizin güçlü tercihleriyle siyaset güçlenmiş, vesayetin alanı daralmıştır. Nihayet 15 Temmuz 2016’da son hamleye karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin topyekun karşı çıkışı, 27 Mayıs’da başlayan bu darbeler dönemini tamamen kapatacak bir zaferle taçlanmıştır.”

ESKİ BAŞBAKAN ÇİLLER DE KATILDI

Sempozyuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra çok sayıda milletvekili de katıldı.

’S&P KENDİNE ÇEKİDÜZEN VER’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği ‘İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı’nda yaptığı konuşmada, derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s’a (S&P) sert sözlerle yüklendi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“S&P kendine çekidüzen ver. Sen Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Daha önce de yaptın, netice aldın mı? Alamadın. Bundan sonra da alamayacaksın. Biz senin üyen de değiliz. Kuruş para da vermiyoruz. Para mı istiyorsun. Sana bir kuruş yok.

MACRON’A TEPKİ

Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin. Sana birkaç yıl önce ne demiştim? ‘Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren’ demiştim ve Türkiye’ye tarih dersi verme. Sizi Cezayir’den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı öldürdünüz. Sizi Libya’dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz.

Öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye gelen 100 bininci üye Kevser Sevinç ile tanışarak tebrik etti.