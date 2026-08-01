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15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasındaydı! 10 yıldır aranan FETÖ'cü terörist yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#FETÖ#Kırmızı Bülten
15 Temmuzda Cumhurbaşkanı Erdoğana suikast girişiminde bulunanlar arasındaydı 10 yıldır aranan FETÖcü terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 08:57

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup timde yer alan B.K'nin Afyonkarahisar’da yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

15 Temmuzda Cumhurbaşkanı Erdoğana suikast girişiminde bulunanlar arasındaydı 10 yıldır aranan FETÖcü terörist yakalandı

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FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#İçişleri Bakanlığı#FETÖ#Kırmızı Bülten

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