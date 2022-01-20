15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin yeniden görülen davada mütalaa verildi

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu sanıklar avukatlarıyla katılırken, bazıları tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 2'si binbaşı ve 7'si yüzbaşı olan sanıkların, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yurt genelinde icra edilen, devletin askeri unsurlarının kullanılarak gerçekleştirilen kalkışma fiiline, rütbeleri ve kurmay öğrenci olmaları dikkate alınarak konumlarıyla uyumlu olacak şekilde katıldıklarına yönelik karar alındığı ve bu sanıkların da eylemi bilerek ve neticesini de isteyerek iştirak ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

O dönem binbaşı olan sanıklar Hakan Bolat, Hakan Tanrıkoloğlu ile yüzbaşı olan sanıklar Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Erol ve Yüksel Koçak'ın kalkışma öncesinde Kara Harp Akademisinde yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, yasal emir komuta zincirine uymaksızın birlik dışına çıktıkları ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na intikal ederek, bu birlik komutanının emir-komutası altına girdikleri kaydedildi. Mütalaada, bu 8 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

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BİR SANIĞA 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, darbeye iştirak eden amirlerince kışlaya çağrıldıktan sonra, darbeye teşebbüs suçunun gerçekleştiğini öğrenmesine rağmen zırhlı-zırhsız askeri araçların kışla dışına çıkarılmasına refakat ettiği ve darbeye iştirak eden askerlere yönelik halkın tepkisini engelleme çabası içine girdiği belirtilen sanık yüzbaşı Necati Soner Sutmak'ın da "Anayasayı ihlale teşebbüs suçuna yardım" suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre istemeleri üzerine ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 12'si tutuksuz yargılanan 26 sanık hakkında 23 Mart 2018'de kararını açıklamıştı. Mahkeme 10 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. 1 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına, eski yüzbaşı sanık Necati Soner Tutmak ise bu suçtan beraat ve "Terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. 13 sanığa beraat veren mahkeme, 1 sanık için ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti. Davanın firari sanığı eski Yarbay İsmail Girgin'in dosyası ise ayrılmıştı.

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketleri gerçekleştiren Soner Tutmak'ın, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs suçuna yardım eden" olarak sorumlu tutulması gerekirken delillerin yanlış değerlendirilip suç vasfındaki yanılgı sonucu karar verildiğini belirtmişti. Sanıklar Hakan Bolat, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Erol, Hakan Tanrıkoloğlu ve Yüksel Koçak'ın eylemlerinin darbeyi organize edenlerin kanunsuz emirleri doğrultusunda, darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketler olduğu değerlendirilerek suça yardım olarak vasıflandırılması gerektiği ifade edilen kararda, eksik soruşturma ve hatalı değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle bu 9 sanık yönünden dosyanın bozulmasına karar vermişti.