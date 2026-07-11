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15 Temmuz’a yönelik 'tiyatro' diyen belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma

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#15 Temmuz Darbe Girişimi#Nazife Aktaş#Gencay Özkan
15 Temmuz’a yönelik tiyatro diyen belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 13:42

İstanbul'da Bahçelievler Belediye Meclisi’nde 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP’li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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#15 Temmuz Darbe Girişimi#Nazife Aktaş#Gencay Özkan

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