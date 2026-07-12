15 Temmuz’a ilişkin ‘tiyatro’ ifadesi kullandıkları iddia edilen 2 şüpheliye adli kontrol

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma nedeniyle savcılıkta ifade veren Nazife Aktaş ve Gencay Özkan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.