15 Temmuz’a 10. yıl anması

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Tanıtım törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve gaziler katıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, etkinliklerin Türkiye’nin birçok noktasında vatandaşlarla buluşacağı belirtildi. Programların 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında temmuz ayı boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirileceği bildirildi.
BİR AY SÜRECEK
15 Temmuz Derneği tarafından tanıtılan anma programlarından bazıları:
- Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Sergisi (Havaalanı)
- 15 Temmuz Sempozyumu (İstanbul Ticaret Üniversitesi – Ankara Üniversitesi)
- 15 Temmuz Bayrak Asımı (15 Temmuz Köprüsü, FSM, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi)
- Kutlu Mabed Kutlu Vefa (Ayasofya’da hatim duası)
- AKM Programı
- Aynı Can Aynı Kan (Kızılay’a Bağış)
- Bisiklet ve Motosiklet turu
- Şehit Yakınları ve Gaziler Yemek Programı
- 15 Temmuz Mapping (Kız Kulesi ve Galata Gulesi)
- 15 Temmuz Radar İzi (Çanakkale Ve İstanbul)
- 15 Temmuz Deniz Korteji (İstanbul)
- 15 Temmuz Anma Koşusu
- Saraçhane Programı
- Milli irade treni
- Milli irade TIR’ı