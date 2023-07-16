15 Temmuz şehitleri Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla anıldı

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İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi'ne, mapping yöntemi ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin görüntüleri ve şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitleri Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflar ile anıldı.

Gösteriyi izlemeye eşi ve çocuğuyla gelen Serdar Cavit Yarıcı "Çok duygulandım izlerken. Bazı anlarda tüylerim diken diken oldu. İçimden dua ettim, rabbim bir daha o günleri bize yaşatmaması için. O gecede yer almış, hainlere karşı dik duran kişilerden birisi olarak o anı yaşadım ve dolayısıyla da tüylerim diken diken oldu." dedi.

Eşi Hilal Gültekin Yarıcı ise "15 Temmuz gecesi bende yoldaydım. Köprüde yakalandım. Neye uğradığımızı şaşırdık fakat hainler hiç bir zaman vazgeçiremedi. Ülkemizi savunduk, gece gündüz 15 gün boyunca sokaklarda kaldık nöbet tuttuk. Rabbim bir daha yaşatmasın." şeklinde konuştu.

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Mapping gösterisini izlerken çok duygulandığını dile getiren Hüseyin Yar, "İzlerken, hepsini kendi abim, ablam, kardeşim, annem gibi hissettiğim için duygulandım. Bu insanlar sonuçta biz yatağımızda rahat uyuyabilelim diye, ülkeleri için, bizim davamız için, kendilerini feda ettiler" dedi.