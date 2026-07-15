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15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin 10'uncu yılında Edirnekapı'da anıldı

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#15 Temmuz#Edirnekapı Şehitliği#Fetö Darbe Girişimi
15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin 10uncu yılında Edirnekapıda anıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 12:03

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında şehitler, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen programla anıldı. Burada konuşan 15 Temmuz gazisi Levent Gezmiş: "15 Temmuz, bu milletin bir Kurtuluş Savaşı'dır. Yeniden var olma, yeniden bir arada olma mücadelesinin bir nişanıdır. Millet bilincinin bir kez daha pekiştiği, milletçe el ele verip devletimize nasıl sahip çıkacağımızı tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gündü 15 Temmuz" dedi.

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Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı. Anma programına katılan 15 Temmuz gazileri de darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin 10uncu yılında Edirnekapıda anıldı

"YENİDEN VAR OLMA MÜCADELESİNİN BİR NİŞANIDIR"

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Kartal gazisi Levent Gezmiş, şehitleri anmak ve hatıralarını yaşatmak için her yıl şehitliğe geldiklerini, onları unutmayacaklarını, her zaman gelmeye devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz'un, milletin yeniden bir araya gelme ve devletine sahip çıkma iradesini ortaya koyduğu bir gün olduğunu ifade eden Gezmiş, "15 Temmuz, bu milletin bir Kurtuluş Savaşı'dır. Yeniden var olma, yeniden bir arada olma mücadelesinin bir nişanıdır. Millet bilincinin bir kez daha pekiştiği, milletçe el ele verip devletimize nasıl sahip çıkacağımızı tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gündü 15 Temmuz." dedi.

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Gezmiş, o gece yaşananların unutulmaması gerektiğini, darbe girişimi için kullanılan "tiyatro" nitelemesinin gazileri ve şehit ailelerini derinden yaraladığını vurguladı.

15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin 10uncu yılında Edirnekapıda anıldı

"15 TEMMUZ GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI" 

Gazi Ergin Yapıcı da gazi olmaktan ve ülkesine hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getirdi. 15 Temmuz gecesi Harbiye'de TRT binası önünde vurulduğunu, o günü unutamadığını belirten Yapıcı, "Hala oraya gidiyorum. Oradaki anıları, oradaki yeri tekrardan görüyorum. Vurulduğum yeri görüyorum, bakıyorum. Buraya geliyorum, buraya bakıyorum. Diyorum ki 'Orada olacağıma burada olmak istiyorum.'" diye konuştu.

Yaşadıklarını "takdiriilahi" olarak değerlendiren Yapıcı, "Demek ki takdiriilahi, Cenabıallah'ın takdiriymiş ki bize bunu nasip etmiş. Nişanımızı takmış, nişanlamış bizi. Şükürler olsun diyorum." ifadesini kullandı. Şehitlikte büyük duygular yaşadığını söyleyen Yapıcı, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

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Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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#15 Temmuz#Edirnekapı Şehitliği#Fetö Darbe Girişimi

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