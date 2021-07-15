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Burak GEZEN- Cemhan ŞEN- Nedim BAYHAN/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

15 Temmuz şehitleri, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde anıldı

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15 Temmuz şehitleri, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz ve Çanakkale şehitleri için Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda ilk olarak Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri, sembolik şehitliklere karanfil bıraktı. 15 Temmuz ve Çanakkale şehitleri için Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Tören, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.

 

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