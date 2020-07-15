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Zeki GÜNAL - Kubilay ÖZEV - DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

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15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını
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FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğruyor.

Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı'na geldi. Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı. Ziyaretçiler, 250 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti. Şehitler Makamı'ndaki haraketlilik havadan da görüntülendi.

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