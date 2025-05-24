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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne İmamoğlu pankartı asılmasına soruşturma

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#CHP#Mahmut Tanal#Ekrem İmamoğlu
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne İmamoğlu pankartı asılmasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 22:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve bazı milletvekillerince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ve Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, akşam saatlerinde, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun silüeti bulunan "Free İmamoğlu" yazılı pankartı köprüye astı.

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri, müdahalede bulunarak, söz konusu pankartı indirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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#CHP#Mahmut Tanal#Ekrem İmamoğlu

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