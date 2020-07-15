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Oğuzcan YAZAR-Ali Kerem BENGİ/ DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

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15 TEMMUZ darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti. Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş, ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne dev Türk bayrakları asıldı


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