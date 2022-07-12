Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrağı asıldı

#15 Temmuz#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul

15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, Millet aşkına' yazılı dev afişler asıldı.

Haberin Devamı

Darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, Millet aşkına' yazılı dev afişler asıldı. 15 Temmuz Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği bayrak asma töreni İstanbul Valiliği işbirliği ile hayata geçirildi. Bayrak asma töreninde 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde toplanan katılımcılar köprüye kadar yürüyerek bayrakları 15 Temmuz Şehitleri Köprüsüne astı. Tören İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve 15 Temmuz Derneği yönetiminden isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Bugün buradaki etkinliğin manası ve ruhu o günkü şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak ve bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, tarihin farklı dönemlerinden gazilerimizi anmak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrağı asıldı

Dünyaya şunu haykıracağız buradan, 'Vatan sevgisi imandandır, bayrak sevgisi imandandır.' Dolayısıyla vatan, millet ve bayrak sevgisi imandan olan bu milletin gönlünden bu sevgiyi kimse alamayacak. Vatanımızı bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, devletimizi yıkamayacaklar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini
Olimpiyat şampiyonu Mo Farahın hayat hikayesi kurgu çıktı: Kendimi banyoya kilitleyip ağladım, gerçek adım...

Olimpiyat şampiyonu Mo Farah'ın hayat hikayesi kurgu çıktı: 'Kendimi banyoya kilitleyip ağladım, gerçek adım...'

#Mo Farah

BAKMADAN GEÇME!

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini
Olimpiyat şampiyonu Mo Farahın hayat hikayesi kurgu çıktı: Kendimi banyoya kilitleyip ağladım, gerçek adım...

Olimpiyat şampiyonu Mo Farah'ın hayat hikayesi kurgu çıktı: 'Kendimi banyoya kilitleyip ağladım, gerçek adım...'

#Mo Farah