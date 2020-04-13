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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki pazartesi trafiği havadan fotoğraflandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki pazartesi trafiği havadan fotoğraflandı
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KORONAVİRÜSLE sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 48 saat süren yasağın ardından vatandaşların büyük çoğunluğu 'evde kal' çağrılarına uydu. Normal zamanda haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde az sayıda aracın geçiş yaptığı görüldü. Köprüdeki trafik akışı havadan görüntülendi.

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