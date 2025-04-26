15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki mekanizmayı görüntüledik: Depremden ‘viskoz’la korunuyor

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İstanbul’u sallayan 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Depremde yıkılan ya da ağır hasar gören bina olmadı. Ama megakentin en kritik ulaşım noktalarının bu depremden nasıl etkilendiği de merak konusu oldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu depremden sonra köprülerin durumuna dair detaylı bilgi vermişti. Biz de İstanbul’un en önemli ulaşım noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün depremden nasıl etkilendiğini yerinde görmek için köprüye çıktık. Köprünün her iki ucundaki ayakların sağ ve sol kollarına ‘kule’ deniliyor. Bu kulelerin içinden aşağıya inen asansör ve ‘gemi merdiveni’ denilen çelik merdivenler var. Ben çelik merdivenleri kullandım. Adeta demir bir tünelden geçerek köprünün ara katına geçtim.

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TİTREŞİMİ ENGELLİYOR

Bu bölüm köprünün altında ama Boğaz’ın üstünde bir nokta, adeta teras gibi bir alan var. Köprünün statik ve mekanik aksamının önemli bölümü burada. Yukarıdan geçen araçların gürültüsü de titreşimi de olduğu gibi buraya yansıyor. Etraftaki her şey çelikten. ‘Viskoz damper’ denilen ‘enerji sönümleyici’ mekanizmalar da burada. Rüzgâr, aşırı trafik ve deprem gibi durumlarda köprüyü sallantılardan kaynaklanan titreşim ve diğer hareketlenmelerden işte bu mekanizma koruyor.

‘Viskoz damper’ denilen bu mekanizma, köprüyü her türlü şiddetli sarsıntıya karşı koruyor.

HAREKETİ SÖNÜMLÜYOR

Köprü Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda. Kontrol Şefi Zafer Ocakhanoğlu’nun yönetimindeki uzman bir ekip 7/24, köprünün teknik güvenliğinden sorumlu. Deprem sırasında köprünün durumunu ve koruyucu mekanizmaları anlatan Ocakhanoğlu, şunları söyledi: “Köprü herhangi bir hasar almadı. Depremin ivmesi yüksek olmadığı için çok belirgin bir sarsıntı da olmadı. Viskoz damperler köprü tabliyesiyle kule arasına yerleştirilmiş bir mekanizmadır. Büyük deprem esnasında tabliyenin boyuna yöndeki hareketini sönümlemek maksadıyla yerleştirilmiştir. Buradaki amaç, tabliyenin kuleye çarparak kulede bir hasar oluşturmasının önüne geçmek. Zaten İstanbul’daki köprüler muhtemel en büyük depremde bile maksimum korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmış ve koruma mekanizmalarıyla donatılmış durumda…”