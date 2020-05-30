15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Denetleme noktalarının kurulduğu yerlerden birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya giriş noktasıydı. Araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti. Denetleme sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmesi yasak olan sebze taşıyan kamyon sürücüsüne ceza kesildi. Denetim drone ile havadan görüntülendi.