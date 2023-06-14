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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Zincirleme#Kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 03:21

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aniden yavaşlayan trafikte zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına yol açtı. Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 7 otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, hafif şekilde yaralanan kişinin tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yaşadıkları kazanın şokunu atlatmaya çalışan çift, karayoluna kurdukları kamp sandalyesinde dinlenerek telefonla yakınlarına bilgi verdi. D-100 Karayolu'nda her iki istikamette yoğun trafik oluştu. Kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, hasarlı otomobillerin kaldırılmasından sonra normale döndü. 

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Kaza anını anlatan taksi şoförü Emrullah Kılıç, “Trafik normal seyrinde yürüyorken doğal olarak birden trafik oluştu. Bende durdum tabi. Arkamdaki araçta durdu ama ondan sonrasını hatırlamıyorum nasıl oldu. Bize vurdular, ben de doğal olarak öndeki arabaya vurdum. Şükürler olsun durumum iyi. İki tane yolcum vardı çok şükür onlar da iyi" dedi.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Zincirleme#Kaza

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