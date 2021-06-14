15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.50 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. Araç trafiğinin Acıbadem'den başladığı görüldü.
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